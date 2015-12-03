"Ніхто про це не говорив публічно": Томбінський розповів, коли Україна почала перебувати під санкціями РФ

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський в ході конференції, повідомляє "112 Україна".

"Ніхто не думав, що реалізація імплементації Угоди (про асоціацію з ЄС - УНІАН ) пройде в таких надскладних умовах і за таку ціну агресії і за ціну санкцій, які Росія наклала на Україну. Ці санкції не прийшли сьогодні, вони починалися з другої половини 2012 року. Ніхто про це не говорив публічно аж до 2013 року. У 2013 році почала з'являтися інформація в публічному доступі про скорочення доступу до російського ринку як тиску на Україну. І ніхто не приховував, що це тиск на Україну, щоб вона не підписувала угоду з ЄС", - сказав він.

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Нагадаємо, що першу, політичну частину Угоди про асоціацію з ЄС підписав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 21 березня 2014 року. 27 червня президент України Петро Порошенко підписав економічну частину, яка стосується створення зони вільної торгівлі, співпраці у сфері економіки, правосуддя і внутрішніх справ. Через три місяці, у вересні Європарламент і Верховна Рада ратифікували Угоду про Асоціацію між Україною та Євросоюзом. Український парламент віддав за ратифікацію 355 голосів.