Тимошенко відчула, що Президент схиляється до розпуску

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО все більше схиляється до розпуску парламенту.

Про це вона заявила сьогодні після консультацій у глави держави, повідомляє “Українська правда”.

Ю.ТИМОШЕНКО також упевнена, що Універсал національної єдності не буде підписано сьогодні, а може і ніколи, оскільки для деяких політичних сил "цінності", яких вимагає Президент, "є абсолютно чужими".

"Такого Універсалу Президент підписати не зможе", - наголосила вона.