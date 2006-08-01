Тимошенко відчула, що Президент схиляється до розпуску
12:33, 01 серпня 2006Політика
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Про це вона заявила після зустрічі з Ющенком
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО все більше схиляється до розпуску парламенту.
Про це вона заявила сьогодні після консультацій у глави держави, повідомляє “Українська правда”.
Ю.ТИМОШЕНКО також упевнена, що Універсал національної єдності не буде підписано сьогодні, а може і ніколи, оскільки для деяких політичних сил "цінності", яких вимагає Президент, "є абсолютно чужими".
"Такого Універсалу Президент підписати не зможе", - наголосила вона.
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