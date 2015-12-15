Законодавчі неузгодження: ЗМІ розповіли, чому Єврокомісія перенесла "безвізовий" звіт

Про це йдеться в статті "Європейської правди" "Два кроки від безвізового режиму – чому Єврокомісія скасувала "безвізову доповідь".

Виявилося, що закон про Нацагентство з повернення та управління незаконно виведеними активами, підписаний президентом Порошенком 9 грудня, не отримав експертного висновку Єврокомісії.

"Тоді ж – в кінці минулого тижня – в АП отримали чіткий сигнал з Брюсселя: з такою редакцією закону про Нацагентство Україна не отримає позитивний висновок ЄК", - йдеться у статті.

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Згідно з документами, саме цей закон (а точніше – поправки, внесені до нього Радою до другого читання) "стали ключовою перешкодою для звіту, в якому ЄК констатувала б безумовне виконання Україною ПДВЛ".

Раніше УНІАН повідомляв, що в Європейській комісії пообіцяли до кінця поточного року оприлюднити доповідь про виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС. Таким чином, цього не відбудеться, як очікувалося, 15 грудня.