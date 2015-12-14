У ЄК обіцяють до кінця року доповісти про виконання Україною Плану дій з візової лібералізації

Про це власного кореспондента УНІАН у Брюсселі повідомив речник Європейської комісії.

"Планується, що доповідь буде оприлюднена до кінця цього року. У цьому питанні нічого не змінилося. Я не можу назвати дату", - зазначив речник.

На запитання, чому оприлюднення доповіді відклали, співрозмовник агентства сказав: "Ми завжди говорили, що це станеться до кінця року, тому я б не говорив, що ми його перенесли - грудень ще триває. І доповідь буде оприлюднена якнайшвидше".

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Як повідомляв УНІАН, представники української влади неодноразово наголошували, що Україна виконала всі критерії для запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом, й очікували, що ЄК 15 грудня оприлюднить остаточну доповідь про виконання Плану дій з візової лібералізації.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що Україна після виконання всіх вимог може отримати безвізовий режим з ЄС влітку або восени 2016 року.