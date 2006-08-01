Єхануров: Ющенко зараз зустрічається з Януковичем
За 2-3 години відновиться робота над Універсалом
Прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ сподівається, що через 2-3 години відновить роботу робоча група з підготовки Універсалу національної єдності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на початку засідання уряду.
«Думаю, що, можливо, десь години через 2-3 відновить роботу робоча група», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.
Прем’єр-міністр зазначив, що сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе консультації з лідерами усіх парламентських фракцій.
Він також висловив сподівання, що політики працюватимуть «в толерантних умовах». «Президент просить тільки одного – щоб були прямі відповіді на прямі питання, єдине. А далі вже буде зрозуміло як буде вести себе кожна політична сила», - зазначив прем’єр.
За словами Ю.ЄХАНУРОВА, зараз Президент проводить зустріч з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.