Єхануров: Ющенко зараз зустрічається з Януковичем

Прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ сподівається, що через 2-3 години відновить роботу робоча група з підготовки Універсалу національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на початку засідання уряду.

«Думаю, що, можливо, десь години через 2-3 відновить роботу робоча група», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Прем’єр-міністр зазначив, що сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе консультації з лідерами усіх парламентських фракцій.

Він також висловив сподівання, що політики працюватимуть «в толерантних умовах». «Президент просить тільки одного – щоб були прямі відповіді на прямі питання, єдине. А далі вже буде зрозуміло як буде вести себе кожна політична сила», - зазначив прем’єр.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, зараз Президент проводить зустріч з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.