Єврокомісія заявила про тиск з боку РФ під час переговорів щодо ЗВТ між Україною та ЄС
Рішення Росії про призупинення зони вільної торгівлі з Україною стало «елементом тиску» на тристоронніх переговорах, що завершилися у Брюсселі.
Про це йдеться в заяві Єврокомісії, повідомляє РБК.
Дії Росії «порушили умови», погоджені міністрами для участі в переговорах, зазначає ЄК. «Будь-які загрози або відповідні заходи з боку Росії суперечать меті та духу цих переговорів», - йдеться в заяві.
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Єврокомісія у свою чергу запропонувала провести ще одну зустріч тристоронньої робочої групи після 1 січня 2016 року, щоб «знайти практичні рішення конкретних проблем, піднятих Росією». ЄК також висунула умову нових переговорів, згідно з яким Росія не повинна вживати подальших заходів щодо України.
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Як повідомляв УНІАН, Україна, Євросоюз і Росія сьогодні, 21 грудня, проводили тристоронню зустріч у Брюсселі для досягнення домовленості про незастосування торгових обмежень з боку РФ щодо нашої країни в зв'язку з імплементацією зони вільної торгівлі з ЄС.
Президент Росії Володимир Путін 16 грудня підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії договору про зону вільної торгівлі між Росією та Україною, який діяв у рамках ЗВТ СНД.
Євросоюз і Україна не мають наміру відкладати введення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити які-небудь зміни в текст Угоди про асоціацію.
Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.
Пізніше РФ знову заявила про необхідність відстрочити введення в дію угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.