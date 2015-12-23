Порошенко за час президентства помилував 67 засуджених, 1260 відмовив

Про це на брифінгу повідомив керівник Департаменту з питань помилування Адміністрації президента Олександр Букалов, повідомляє прес-служба глави держави.

Він зазначив, що водночас в задоволенні клопотань було відмовлено 1 260 засудженим.

Зокрема, президент помилував 25 жінок та 42 чоловіків. При цьому повністю звільнено від відбування покарання та вийшли на волю 18 осіб, ще для 49 були суттєво зменшені терміни покарання.

Загалом за період з 6 лютого 2014 до 10 грудня 2015 року департамент отримав 4 137 звернень щодо помилування 3 249 осіб. Зокрема, за 16 місяців до першого засідання комісії 9 червня 2015 року надійшло 3 313 звернень про помилування 2 540 осіб.

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Після першого засідання комісії протягом наступних шести місяців – до моменту проведення п'ятого засідання на початку грудня 2015 року — надійшло 824 звернення щодо 709 осіб.

Більше року помилування не відбувалися (відповідну комісію створено лише в травні 2015 року), а на першому засіданні комісією були ухвалені рішення щодо 891 особи. На чотирьох наступних засіданнях з липня по грудень були ухвалені рішення щодо 436 засуджених.

Значний обсяг звернень надійшов від родичів засуджених, їхніх захисників, народних депутатів і громадських організацій за відсутності звернення самої засудженої особи, про яку вони клопочуть.

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Їм були надані роз'яснення, що ініціювати клопотання про помилування має безпосередньо сам засуджений. Адже тільки в такому випадку Департамент з питань помилування отримує від установи виконання покарань комплект документів, які дозволяють повноцінно розглянути клопотання та ухвалити обґрунтоване рішення щодо можливості застосувати акт помилування. Для цього департаменту потрібне звернення самого засудженого, копія вироку, анкета засудженого, дані про стягнення та заохочення, медичні довідки, характеристика установи тощо.