Наливайченко: Іноземні слідчі розслідують корупційні схеми нинішньої влади та оборудки Кононенка з БПП

Про це сьогодні під час другого Антикорупційного форуму заявив журналістам колишній голова Служби безпеки України, голова ГО «Антикорупційний рух» Валентин Наливайченко. Разом із тим він зазначив, що йому відомо про відповідні розслідування, щонайменше, у трьох країнах – США, Австрії та Латвії.

«Наші міжнародні партнери нас підтримали. В Австрії парламент вже призначає слухання, а у Латвії антикорупційне агентство продовжує розслідувати всі корупційні оборудки і Януковича, і вже цієї влади», – заявив Валентин Наливайченко.

За його інформацією, за кордоном вже ведеться слідство щодо виведення коштів через офшорипершим заступником голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ігорем Кононенком. Також екс-очільник СБУ заявив, що ФБР та інші уповноважені структури у Сполучених Штатах розпочали розслідування щодо відмивання грошей керівництвом Національного банку України. Ще одне розслідування, яке триває у США, стосується замовлення PR-послуг для представників української влади через одну з офшорних компаній на Британських Віргінських островах. За словами Наливайченка, у кожній з таких платіжок вказані суми на сотні тисяч доларів США.

«Сьогодні дуже важливо сказати кожному корупціонеру у владі, у кожному оточенні – президентському, прем'єрському, в оточенні генерального прокурора, у Генеральній прокуратурі, в Національному банку України, – що їхнє царювання закінчилося», – підкреслив екс-очільник СБУ.