Причиною внутрішньої кровотечі у Мосійчука називають обширну виразку шлунку

Про це йдеться у повідомленні у Facebook Мосійчука, підписаному прес-службою депутата.

Зазначається, що Мосійчук все ще перебуває в реанімаційному відділенні інституту імені Шалімова.

"Лікарі діагностували відкриття обширної виразки шлунку, і як наслідок - внутрішню кровотечу. Зусиллями медиків кровотечу вдалось зупинити. Проводиться подальше лікування", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в середині грудня Мосійчуку було зроблено операцію в Національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова в Києві, яка була названа успішною.

17 вересня Верховна Рада за поданням Генеральної прокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції. 18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, термін дії якої сплив 15 листопада. Разом з тим у Генпрокуратурі наполягають на подальшому утриманні Мосійчука під вартою.

Наразі Печерський районний суд Києва розглядає клопотання щодо обрання Мосійчуку нового запобіжного заходу. Останній раз через хворобу підозрюваного засідання щодо цього питання було перенесене на 19 січня 2016 року.

В свою чергу Вищий адміністративний суд 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до Ради про визнання незаконною та скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

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