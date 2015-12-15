Мосійчука прооперували в Інституті Шалімова

Про це повідомив народний депутат цієї ж фракції Андрій Лозовой на своїй сторінці в Facebook.

«Ігор Мосійчук успішно прооперований. Вже прийшов до тями. Слава Богу і хвала золотим рукам лікарів Інституту Шалімова», - написав Лозовой.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генеральної прокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції.

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18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 листопада.

15 листопада Мосійчука звільнили з-під варти, і він заявив, що знаходиться в Інституті Шалімова і готується до операції.

23 жовтня у ГПУ повідомили про завершення досудового розслідування в провадженні стосовно Мосійчука і про те, що він зізнався в отриманні хабарів. Сам депутат стверджує, що зробив це в результаті тортур.

У Генпрокуратурі наполягають на подальшому триманні Мосійчука під вартою.

У той же час Печерський райсуд Києва вже кілька разів переносив розгляд клопотання ГПУ про обрання нового запобіжного заходу Мосійчуку у зв'язку з тим, що він перебуває на стаціонарному лікуванні.

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Тим часом 17 листопада Вищий адміністративний суд задовольнив позов Мосійчука до Верховної Ради про визнання незаконним та скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.