Суд переніс обрання Мосійчуку нового запобіжного заходу на 19 січня
Засідання Печерського районного суду Києва щодо обрання запобіжного заходу народному депутату від Радикальної партії Ігорю Мосійчуку перенесено на 19 січня 2016 року.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд прийняв сьогодні.
Мосійчук в черговий раз не зміг з'явитися на судове засідання, де прокуратура клопотала про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб.
Адвокати надали суду довідку про те, що Мосійчук знаходиться в лікарні в стані середньої тяжкості.
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Також вони заявили, що після проведеної 14 грудня операції Мосійчук вимагає реабілітаційного періоду терміном 21 день.
Прокурори погодилися з тим, що судове засідання без присутності Мосійчука проводити неможливо, тому суддя призначила наступне засідання на 19 січня на 12:30, оскільки до того часу повинен закінчитися вже 21-денний реабілітаційний період Мосійчука.
Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції.
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18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, термін дії якої витекла 15 листопада.
Разом з тим у Генпрокуратурі наполягають на подальшому утриманні Мосійчука під вартою.
Разом з тим ВАСУ 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до Верховної Ради про визнання незаконним та скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.