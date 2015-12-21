Суд переніс обрання Мосійчуку нового запобіжного заходу на 19 січня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд прийняв сьогодні.

Мосійчук в черговий раз не зміг з'явитися на судове засідання, де прокуратура клопотала про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб.

Адвокати надали суду довідку про те, що Мосійчук знаходиться в лікарні в стані середньої тяжкості.

Читайте такожМосійчука прооперували в Інституті Шалімова

Також вони заявили, що після проведеної 14 грудня операції Мосійчук вимагає реабілітаційного періоду терміном 21 день.

Прокурори погодилися з тим, що судове засідання без присутності Мосійчука проводити неможливо, тому суддя призначила наступне засідання на 19 січня на 12:30, оскільки до того часу повинен закінчитися вже 21-денний реабілітаційний період Мосійчука.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції.

Читайте такожДо Верховного суду надійшла скарга на рішення ВАСУ про незаконність арешту Мосійчука

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, термін дії якої витекла 15 листопада.

Разом з тим у Генпрокуратурі наполягають на подальшому утриманні Мосійчука під вартою.

Разом з тим ВАСУ 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до Верховної Ради про визнання незаконним та скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.