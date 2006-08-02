Янукович знову зібрався до Президента

Партія регіонів очікує в середу на зустріч свого лідера Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один з лідерів Партії регіонів Володимир РИБАК.

«Сьогодні очікується зустріч ЯНУКОВИЧА з Президентом», - сказав В.РИБАК. Він додав, що час зустрічі уточнюється і також зазначив, що партія очікує подання від Президента кандидатури В.ЯНУКОВИЧА на пост прем’єра.

Як повідомляв УНІАН, вчорашні політичні консультації В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА тривали з 14 години дня і завершилися близько 23 години.