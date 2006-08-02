Янукович знову зібрався до Президента
13:28, 02 серпня 2006Політика
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Партія регіонів очікує на зустріч свого лідера з Ющенком
Партія регіонів очікує в середу на зустріч свого лідера Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один з лідерів Партії регіонів Володимир РИБАК.
«Сьогодні очікується зустріч ЯНУКОВИЧА з Президентом», - сказав В.РИБАК. Він додав, що час зустрічі уточнюється і також зазначив, що партія очікує подання від Президента кандидатури В.ЯНУКОВИЧА на пост прем’єра.
Як повідомляв УНІАН, вчорашні політичні консультації В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА тривали з 14 години дня і завершилися близько 23 години.
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