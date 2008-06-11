Ющенко запропонував Медведєву тристоронній формат переговорів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував Президенту РФ Дмитру МЕДВЕДЄВУ провести газові переговори у тристоронньому форматі - «Газпром», «Нафтогаз» та представники азійських країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив новопризначений Посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО.

Зокрема, К.ГРИЩЕНКО поінформував, що під час зустрічі Президентів двох країн у Санкт-Петербурзі В.ЮЩЕНКО виступив із пропозицією провести переговори щодо газових питань за участі «Нафтогаз України», «Газпрому» та керівництва центрально-азійських країн, звідки надходить газ.

«Це питання знаходиться в процесі опрацювання, але, я думаю, що це одна з можливостей, яка є реальною, якщо всі елементи наших політичних структур спрацюють ефективно», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Говорячи загалом про газові переговори між Україною і Росією, К.ГРИЩЕНКО зауважив, що це є надзвичайно складною сферою.

«Вона складна тому, що, з одного боку, будь-яка держава хотіла б мати найдешевший газ, а з іншого - без виходу на ринкові відносини ми ніколи не досягнемо того рівня енергозбереження, якого прагне, мабуть, кожен з нас», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Оцінюючи стан переговорів між Україною і Росією, К.ГРИЩЕНКО нагадав, що свого часу Президент оприлюднив директиви для уряду, відповідно до яких і мають вестись переговори.