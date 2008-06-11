Черновецький звинуватив у конфлікті на Березняківській міліцію

Причиною сьогоднішнього інциденту між забудовниками і мешканцями на Березняківській, 12, у Києві стало рішення Шевченківського районного суду столиці на користь забудовника.

Про це заявив Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ з приводу нового протистояння між забудовниками і мешканцями на конфліктній ділянці, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Ми вже мали випадки, коли приватна охорона побила жителів, які протестували проти незаконних забудовників, що знищують сквери та дитячі майданчики у дворах. Але сьогодні стався безпрецедентний випадок, коли міліція стала на захист незаконних забудовників і виступила проти киян, які відстоювали свої права», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, рішення Шевченківського районного суду було ухвалене на користь забудовника, який і почав знищення зелених насаджень за даною адресою з метою початку будівництва.

«Спробуйте хто-небудь звернутися до суду проти незаконного будівництва у вашому дворі, і рішення ухвалюватиметься десятиліттями. Проте коли так оперативно приймається рішення на користь забудовника, це ставить під сумнів чесність і неупередженість окремих представників правосуддя», - підкреслив мер Києва.

Київський міський голова відзначив, що не має наміру припиняти боротьбу з незаконними забудовниками, які здійснюють будівництво без належних дозволів і які фальсифікують протоколи громадських слухань.

Він також підкреслив, що питання про забудову на Березняківській, 12 буде винесено на розгляд депутатів на найближчій сесії Київради, а оцінку діям міліції зобов`язана дати прокуратура.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня 2007 року Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ після побиття мешканців, що проживають поблизу будівництва на Березняківській, 12, особисто відвідав цей будмайданчик. На зустрічі з киянами того дня він пообіцяв, що рішення про відведення землі за цією адресою буде відмінено, і у його присутності на виділеній компанії «Кроун» земельній ділянці було розпочато будівництво дитячого майданчика.

12 липня 2007 року Київська міська рада скасувала рішення про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю Будівельній компанії «Кроун» для будівництва житлового будинку на вул. Березняківській, 12 у Дніпровському районі.

“Кроун” оскаржив це рішення Київради.