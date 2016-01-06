Для зміни вироку Пукачу не було і немає підстав - адвокат Теличенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявила в коментарі журналістам по завершенні судового засідання в Апеляційному суді Києва, який підтвердив правильність обрання Печерським судом столиці покарання Пукачу у вигляді довічного ув'язнення.

Читайте такожАпеляційний суд залишив у силі довічний вирок Пукачу за вбивство Гонгадзе

“Не було і немає підстав змінювати міру покарання Пукачу, оскільки він фактично не розкаявся (у вбивстві) і продовжує становити суспільну небезпеку. Він навпаки розповідав, що він, вбиваючи Гонгадзе, рятував ледве не державу, суспільство, всесвіт і що завгодно від нього”, - сказала Теличенко.

У свою чергу Пукач перед початком судового засідання заявив журналістам, що вбиваючи Гонгадзе, він виконував завдання і що, стежачи за ним, здійснював “документацію його злочинної діяльності”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 січня, Апеляційний суд Києва залишив у силі вирок Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Гонгадзе.

Довідка УНІАН. Журналіст Гонгадзе був убитий восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. Пукача було затримано у селі на Житомирщині.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва ухвалив вирок Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста.

Замовники вбивства Гонгадзе досі не знайдені й не покарані.