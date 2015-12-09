Суд у справі Пукача не задовольнив клопотання про виклик в якості свідків Литвина та Кучми

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив головуючий у колегії суддів палати з кримінальних справ Апеляційного суду Києва Степан Гладій під час розгляду скарги на вирок Пукачу, засудженому до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Колегія суддів прийняла рішення відмовити у задоволенні клопотання про виклик у судове засідання для допиту як свідків Володимира Литвина, Леоніда Кучми, Арсенія Яценюка, Петра Порошенка, Юрія Луценка та інших колишніх і діючих чиновників.

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Також в ухвалі суду зазначається, що 9 червня 2015 року судом уже розглядалося і було ухвалено рішення про відмову в задоволенні аналогічного клопотання. У нових клопотаннях будь-яких нових фактів, які свідчили б про необхідність допитів вказаних осіб як свідків, не наведено.

Слід зазначити, що ухвала оголошувалась за відсутності Пукача, якого до зали засідання сьогодні не доставлено. Як повідомила секретар суду, за наявною у неї інформацією, засудженого не доставлено через погіршення стану здоров'я.

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У засіданні суду оголошено перерву на 5 хвилин для з'ясування, через яку хворобу не доставлено Пукача і як довго триватиме процес реабілітації.

Після перерви головуючий у колегії суддя Гладій поінформував сторони-учасниці процесу, що до суду надійшла довідка за підписом начальнику пункту медичного забезпечення СІЗО СБУ про те, що засуджений Пукач не може брати участі в судовому засіданні 8 грудня через загострення хронічних захворювань.

Враховуючи цю інформацію, суд ухвалив оголосити перерву у засіданні до 11.00 10 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2013 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок, заявивши, що "скарга стосується неповноти встановлення мотивів злочину". Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.

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Своєю чергою захист Пукача вимагає від Апеляційного суду Києва скасувати вирок і направити справу на нове розслідування.