НАБУ просять зайнятися хабарниками в оточенні Саакашвілі

Про це йдеться у відповідному депутатському зверненні до голови НАБУ, яке депутат оприлюднив на сторінці у Facebook.

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Парламентар також просить перевірити можливу причетність керівництва Одеської ОДА, в тому числі Михаїла Саакашвілі, до вчиненого правопорушення.

«Йдеться ж про «молоду команду» галасливого одеського губернатора, який на телеекранах «бореться з корупцією». Може, його гіперактивність є цілеспрямованим прикриттям для хабарництва?», - пише депутат в коментарі на сторінці в ФБ.

За його переконанням, ця справа в прямій компетенції НАБУ і має стати для Бюро пріоритетною.

«Якщо «так» - антикорупційне бюро має показово закрутити гайки і губернатору і його раднику. Щоб конфліктний популізм не став новим універсальним щитом для корупціонерів», - додає депутат.

Дроздик не виключає, що «в Одеській ОДА зараз саме «підчищають кінці» з цієї справи». «Радника губернатора поспіхом звільнили. НАБУ варто поспішати, поки кінці не канули в море», - додає депутат.