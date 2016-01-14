Порошенко: є неспростовні докази перетину кордону України військовою технікою РФ
16:16, 14 січня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко заявляє про наявність неспростовних доказів перетину кордону України новітньою російською військовою технікою та підрозділами.
Україна має докази вторгнення військової техніки РФ в Україну / president.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на своїй першій у 2016 році прес-конференції в Києві.
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«У нас є неспростовні докази, як супутникові знімки, так і відео, яке знімає наша розвідка, про перетин кордону України новітньою військовою технікою РФ та підрозділами збройних сил Росії», - заявив він.
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