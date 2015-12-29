Росія різко активізувала інформаційну війну - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на підсумковій колегії СБУ.

«Вже скоро два роки, як розпочалась агресія з боку РФ», - сказав президент.

За його словами, Україна довела, що здатна зупинити ворога, побудувати ефективну систему політичних, економічних, військових, зовнішньополітичних та інших безпекових заходів із протидії військовій стратегії агресора.

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«Безперечно, агресор зараз робить ставку на диверсійну і терористично-підривну діяльність, використання можливостей впливу, на різку активізацію війни в інформаційному просторі з метою розколоти Україну, дестабілізувати її політичне становище», - наголосив президент.

За словами Порошенка, Росія намагається розколоти Україну за ідеологічними, національними, релігійними, мовними та іншими ознаками.

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«Але агресор прорахувався – ніколи Україна не була такою єдиною, як зараз», - сказав Порошенко.