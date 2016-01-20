Порошенко і Давутоглу визначили напрями зміцнення стратегічного партнерства між країнами

Як повідомляє прес-служба президента України, зустріч відбулася на полях Світового економічного форуму у Давосі.

Порошенко висловив Давутоглу співчуття у зв’язку із загибеллю людей внаслідок низки нещодавніх терористичних атак на території країни.

Порошенко та Давутоглу відзначили, що перед Україною та Туреччиною, як перед справжніми стратегічними партнерами, стоїть амбітний порядок денний у 2016 році. У цьому контексті сторони обговорили стан підготовки низки важливих двосторонніх заходів, насамперед, п’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, яке відбудеться в Анкарі, а також візиту глави турецького уряду в Україну.

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Сторони також обговорили питання, пов’язані з економічною агресією Росії щодо обох країн. На думку співрозмовників, введені Російською Федерацією обмеження є не лише безпідставними, а й такими, що суперечать нормам міжнародного права та зобов’язанням РФ у СОТ.

Давутоглу відзначив високу динаміку перетворень в Україні і висловив готовність сприяти українській стороні у подальшому впровадженні реформ.

Лідери двох держав обмінялися думками щодо деокупації Криму та Донбасу. Прем’єр-міністр Туреччини підтвердив незмінну підтримку його країною суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Співрозмовники погодились із тим, що повернення Криму Україні дозволить не лише відновити законний статус півострова, а й припинити порушення прав людини окупаційною владою, а також його небезпечну мілітаризацію.

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Сторони також обговорили ситуацію у Чорноморському та Близькосхідному регіонах і домовились посилити координацію з метою протистояння спільним зовнішнім викликам та загрозам.