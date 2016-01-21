ЄС цього року посилить підтримку України – єврокомісар

Про це на засіданні Європарламенту заявив єврокомісар із політики сусідства й переговорів щодо розширення Йоганнес Ган, передає 5 канал.

За його словами, Брюссель також приділить увагу підтримці малого та середнього бізнесу в Україні. А Єврокомісія вже готує пропозицію щодо якнайшвидшого впровадження безвізового режиму з Україною.

Своєю чергою євродепутати закликали український уряд продовжити реформи, зокрема, внести зміни до Конституції щодо незалежності судової системи, децентралізації, боротьби з корупцією та недопущення дискримінації.

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Як повідомляв УНІАН, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що українська влада зробила неймовірну роботу щодо просування вперед процесу реформ і говорить про необхідність її продовження за підтримки Європейського Союзу.