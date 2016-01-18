В ЄС "аплодують неймовірній роботі" української влади у проведенні реформ і запевняють у допомозі - Могеріні

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що українська влада зробила неймовірну роботу щодо просування вперед процесу реформ і говорить про необхідність її продовження за підтримки Європейського Союзу.

Про це вона заявила у понеділок в Брюсселі по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Ми підтвердили повну підтримку виконанню Мінських домовленостей. Але вперше ми сфокусувалися не тільки на Мінську, але на процесі реформ в Україні, особливо реформи судової системи, державного управління, децентралізації. Ми визнали неймовірну роботу, яку зробила українська влада за останні місяці, щоб просувати вперед порядок денний реформ дуже конктертними кроками", - сказала Могеріні.

Високий представник також повідомила, що міністри закордонних справ країн ЄС поділяють оцінку стосовно того, що ця робота повинна продовжуватися, особливо після вступу в дію поглибленої та всеохоплюючої зони вільноі торгівлі. Також, за її словами, вони визнали необхідність "підтримувати українську владу краще скоординованим шляхом між ЄС та державами-членами, щоб гарантувати продовження виконання порядку денного реформ", зиски яких отримають всі українці. "Час (прийшов), щоб принести результати у дуже складних умовах, і це - суть нашого залучення з Україною", - наголосила Високий представник.

Могеріні наголосила, що в ЄС "аплодували неймовірній роботі, яку зробила українська влада за останні місяці, щоб запровадити та почати виконувати реформи". "У цьому відношенні у нас немає сумнівів", - підкреслила вона.

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У цьому зв'язку Високий представник зазначила, що ЄС повинен заохочувати та підтримувати цей процес, щоб він був сталим, "не замінюючи українську владу, уряд, президента, парламент, місцеву владу, але активно підтримуючи цей процес". "Ми вивчили з минулого та сьогоднішнього, що коли ви почали процес, ніколи не буває достатньо. Ви повинні фокусуватися на тому, як ви можете зробити його (процес) кращим та сталим", - додала вона.

Могеріні знову наголосила, що в ЄС "завжди говорили та продовжують говорити, що Мінські домовленості повинні бути повністю виконані всіма сторонами". "І рішення Ради минулого грудня продовжити санкції для Росії на наступні шість місяців було чітким сигналом наши зобов'язань. У цьому немає ніяких сумнівів", - підкреслила Високий представник.