Муженко у Брюсселі узгоджував основні положення оборонної реформи - місія України при НАТО

Як ідеться на сайті представництва України при НАТО, Муженко зустрівся з начальниками генеральних штабів збройних сил США, Великої Британії, Канади, Литви, Латвії, Польщі і Туреччини, з головами військових комітетів НАТО та Європейського Союзу, а також взяв участь у засіданні контрибуторів Місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка".

"Основна увага під час візиту була приділена узгодженню основних положень військової реформи в Україні на період до 2020 року та практичним питанням військової співпраці нашої держави з НАТО. Союзники засвідчили готовність нарощувати підтримку Україні у підвищенні її обороноздатності та реформуванню відповідно до стандартів НАТО", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі Муженко заявив, що президент України Петро Порошенко на Варшавському саміті НАТО в липні 2016 року представить Державну програму реформування Збройних сил України.

Муженко у Брюсселі також обговорив з колегами із країн НАТО допомогу Україні нелетальним озброєнням.