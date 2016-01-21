На саміті НАТО в липні Порошенко представить держпрограму реформування армії - Муженко

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це у штаб-квартирі Альянсу після засідання Військового комітету НАТО повідомив журналістам начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

За його словами, зараз триває процес напрацювання Стратегічного оборонного бюлетеня, який буде взято за основу Державної програми реформування ЗСУ. Завершення роботи над ним очікується до кінця лютого. "Програма планується для презентації президентом України на Варшавському саміті НАТО в липні цього року", - сказав Муженко.

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Він також повідомив, що вже визначено головні напрямки та пріоритети реформування ЗСУ, про які також відповідним листом поінформовані і Військовий комітет Альянсу, і всі країни-члени НАТО.

"Ми отримали відповідну підтримку", - запевнив Муженко.

Він назвав чотири основних пріоритети реформування Генштабу. "Це питання оборонного планування та оперативного планування застосування ЗСУ, нарощування оперативних спроможностей, у тому числі, як елемент нарощування спроможностей, - підготовка наших військовослужбовців, наших підрозділів до виконання бойових завдань. Також розглядається логістичне забезпечення, у тому числі медичне забезпечення. Безумовним пріоритетом є створення сил спеціальних операцій", - зазначив Муженко.