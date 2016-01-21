Полторак: РНБО у лютому ухвалить реформу ЗСУ до 2020 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Києві.

«Зараз у нас на виході знаходиться основний стратегічний документ – Стратегічний оборонний бюлетень, і паралельно ми завершуємо роботу над Державною програмою реформування розвитку ЗСУ до 2020 року», - заявив він.

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«Я думаю, що в лютому місяці на РНБО ця програма буде прийнята, і ми приступимо до практичного виконання. Ми плануємо реформувати міністерство оборони протягом 3 років, Генштаб ЗСУ - ще плюс 2 роки. Том загальне реформування має завершитись до кінця 2020 року», - підкреслив Полторак.

«Ми плануємо, що в лютому місяці ми завершимо відпрацювання всіх стратегічних документів», - додав міністр.