Полторак: РНБО у лютому ухвалить реформу ЗСУ до 2020 року
Міністр оборони України Степан Полторак очікує, що Рада національної безпеки та оборони вже в лютому ухвалить Державну програму реформування розвитку Збройних Сил України до 2020 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Києві.
«Зараз у нас на виході знаходиться основний стратегічний документ – Стратегічний оборонний бюлетень, і паралельно ми завершуємо роботу над Державною програмою реформування розвитку ЗСУ до 2020 року», - заявив він.
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«Я думаю, що в лютому місяці на РНБО ця програма буде прийнята, і ми приступимо до практичного виконання. Ми плануємо реформувати міністерство оборони протягом 3 років, Генштаб ЗСУ - ще плюс 2 роки. Том загальне реформування має завершитись до кінця 2020 року», - підкреслив Полторак.
«Ми плануємо, що в лютому місяці ми завершимо відпрацювання всіх стратегічних документів», - додав міністр.