Інтерпол тимчасово обмежив публічний доступ до інформації про розшук Януковича - поліція
Інтерпол тимчасово обмежив публічний доступ до інформації про розшук екс-президента Віктора Януковича, а не видалив її зі свого сайту, як раніше повідомляли ЗМІ.
Як повідомляє сайт Національної поліції, про це сьогодні заявив керівник Робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя.
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"Віктор Янукович та його захисники подали скаргу із проханням про скасування міжнародного розшуку до суду у м. Ліон (Франція) та Комісії з контролю за файлами Інтерполу. На момент розгляду скарги Комісією Генерального секретаріату було прийнято рішення про обмеження публічного доступу до інформації про розшук Януковича", – зазначив Неволя.
Він наголосив, що інформація про колишнього президента не видалялася з обліку Інтерполу.
За словами Неволі, відповідно до статуту, Комісією Генерального секретаріату дана інформація тимчасово вилучена з публічного доступу.
Представник українського бюро Інтерполу запевнив, що файли про розшук Януковича продовжують існувати у закритій базі Інтерполу і до вказаної системи мають доступ лише уповноважені на те особи.