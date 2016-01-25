"Батьківщина" вимагатиме відставки усього Кабміну

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявила лідер партії Юлія Тимошенко, передає ТСН.

"Ми вважаємо, що поміняти декількох міністрів в уряді – це практично макіяж політичний, який нікому не потрібний, бо він нічого не змінить. Це просто відволікання суспільства від того трагічного стану, в якому зараз перебуває наша держава. Потрібно повністю змінювати уряд на чолі з прем'єр-міністром, перезавантажувати Кабмін, і якщо ця Верховна Рада здатна його перезавантажити, то треба це робити", – заявила вона.

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Тимошенко зауважила, що Яценюк погрожував виходом з коаліції фракції "Народного фронту" у випадку його відставки. Тоді, на її думку, без дострокових парламентських виборів неможливо буде обрати новий уряд на чолі з сильним прем'єром.

Лідер "Батьківщини" заявила, що наполягатиме на негайному проведенні загальних зборів депутатів-членів парламентської коаліції, на яких пропонує обговорити питання відповідності членів уряду займаним посадам, а також зміни до Конституції щодо децентралізації.

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Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступає за оновлення коаліційної угоди у Верховній Раді України.