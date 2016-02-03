Порошенко призначив новим головою Київської ОДА Мельничука

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні під час робочої зустрічі з активом Київської області.

Читайте такожДжерело розповіло, кого призначать новим головою Київської ОДА

«Я тут, щоб представити вам нового голову ОДА», - заявив він і підкреслив, що прийняв рішення призначити Мельничука на посаду голови Київської ОДА.

За словами Петра Порошенка, «все його (Мельничука) життя пов’язане зі столичним регіоном». «Він молодий академік, доктор наук, талановитий вчений заслужено став віце-президентом Національної академії аграрних наук України, де відповідав за координацію інвестиційних проектів», - зазначив глава держави, додавши, що Мельничук був учасником 12 раундів переговорів щодо створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

Крім того, Порошенко подякував колишньому голові Київської ОДА Володимиру Шандрі за роботу на чолі області протягом двох найважчих в новітній історії України років та запросив його на працювати своїм радником.

Численні повідомлення у ЗМІ називають Максима Мельничука членом «клану Мельничуків», головою якого ніби-то є його батько, колишній ректор НУБіП Дмитро Мельничук. Максима Мельничука і його родину звинувачували в продажі земель університету, фінансових махінаціях через власні фірми.

Також ректора Мельничука критикували за призначення сина Максима на посаду проректора, як і влаштування інших родичів в університет. Після звільнення ректора Міністерством освіти та науки Максим Мельничук організував акцію студентів під будівлею Кабінету міністрів з вимогою повернути батька на посаду.