Голова Київської ОДА, який живе на одну зарплату, будує за містом величезний палац (фото, відео)

Про це йдеться в сюжеті "Наших грошей".

Маєток на ділянці площею 1,5 гектара ще будується, тому в реєстрі нерухомості інформації про власника немає, але сам очільник Київської ОДА підтвердив власність своєї родини на нього.

"Я вам можу коротко сказати – у мене немає нерухомості в Лісниках. Є нерухомість у батька, яка не введена в експлуатацію і там ніхто не живе. Ну я допомагав, і фінансово помагав", - визнав Шандра.

Адвокати Шандри розповіли, що ділянку його батько Микола придбав у 2008 році за півмільйона доларів, але про джерело прибутків розповідати не стали.

Тоді Володимир Шандра був міністром МНС, а взагалі він працює на держслужбі з 2002 року, коли був обраний нардепом. У 2005-2006 роках він був міністром промполітики, 2006-2008 – членом наглядової ради державного Укрексімбанку, а до 2010 року – главою МНС. З 2014 року займає посаду голови Київської ОДА.

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Шандра задекларував 1 млн 53 тисячі 830 гривень доходів в 2014 році. З цієї суми його зарплата склала 82 тис 472 гривні, дохід від авторського права – 226 тис 382 гривні, дивіденди 6 352 гривні і інші доходи - 738 тис 624 гривні. Члени сім'ї губернатора задекларували 83 тисячі 39 гривень доходів. З них 72 тисячі гривень становить зарплата, ще 11 тисяч 39 гривень - відсотки, дивіденди.

Водночас, стверджують журналісти, губернатор досі є співзасновником "Промислово-інвестиційної компанії", яка займається торгівлею будматеріалами та будівництвом.

Поруч із маєтком Шандри знаходиться півгектара його заступника Лева Парцхаладзе: ділянка записана на його дружину Лесю. "Там здається трішки більше, ніж півгектара. Ця земельна ділянка була придбана, здається, у 2011 році по договору купівлі-продажу", - розповів сам Парцхаладзе.