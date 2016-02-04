У разі відставки Абромавичуса підтримка України від МВФ, ЄС та США почне слабшати - американський екс-посол

Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

«Відставка пана Абромавичуса викликає питання на Заході про відданість українського уряду наполегливим реформам та боротьбі з корупцією», - заявив він.

За словами американського дипломата, спільна заява послів 9-ти країн щодо відставки Абромавичус відображає цю занепокоєність.

«Київ повинен сприйняти цю заяву дуже серйозно і надіслати більш потужний та чіткий меседж про готовність вирішувати ці проблеми, або підтримка від Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу і США почне слабшати», - заявив Пайфер.

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі і закликав парламент проголосувати з цього питання вже 4 лютого.

Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка й Адміністрації президента.

Посли держав Європи, США та Канади виступили зі спільною заявою проти відставки міністра економічного розвитку і торгівлі України і закликають українських лідерів назавжди залишити у минулому корисливі інтереси.

Того ж дня президент України Петро Порошенко заявив, що Абромавичус має залишатися на посаді міністра економічного розвитку і торгівлі й продовжувати реалізацію реформ.