Порошенко: Абромавичус має залишатися міністром

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Порошенка у Facebook.

"Зустрівся і поговорив з Айварасом Абромавичусом, якого саме я запросив до команди, надав українське громадянство і звернувся до фракції "Солідарність" з пропозицією висунути його на посаду міністра економіки", - повідовив він.

За словами Порошенка, Абромавичус підтвердив, що протягом всього часу роботи в уряді мав повну підтримку президента його реформаторських ініціатив "як безпосередньо, так і через Нацраду реформ".

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"З могу боку таке сприяння гарантоване й надалі. Вважаю, що Айварас має залишатися міністром і продовжувати реформи. Він пішов думати", - заявив президент.

За словами глави держави, все, що сьогодні озвучив Абрамавичус, має розслідувати Національне антикорупційне бюро.

"Ігор Кононенко звернувся до НАБУ і заявив, що готовий співпрацювати з ним. Про це повідомило керівництво цього органу. Чим швидше суспільство отримає відповідь на поставлені питання, тим краще", - йдеться також дописі.

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