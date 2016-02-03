Західні посли жорстко відреагували на відставку Абромавичуса

Посли 9 західних держав висловили глибоке розчарування відставкою міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса. Текст спільної заяви дипломатів оприлюднило посольство Швеції.

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"Впродовж минулого року пан Абромавичус і його професійна команда досягли важливих зрушень у впровадженні жорстких, але необхідних економічних реформ, покликаних стабілізувати українську економіку, викоріненні хронічної корупції, приведенні України у відповідність до вимог програми МВФ і сприянні формування більш відкритої та прозорої влади", - йдеться у тексті.

Дипломати закликали представників української влади відкинути: "свої дріб’язкові розбіжності, назавжди залишити у минулому корисливі інтереси, що гальмували розвиток країни протягом десятиліть та активізувати проведення необхідних реформ".

Свої підписи під заявою поставили:

Посол Канади в Україні пан Роман Ващук

Посол Республіки Франції в Україні пані Ізабель Дюмон

Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні пан Кристоф Вайль

Посол Італії в Україні пан Фабріціо Романо

Посол Литви в Україні пан Марюс Януконіс

Посол Королівства Швеція в Україні пан Андреас фон Бекерат

Посол Швейцарії в Україні пан Гійом Шойрер

Посол Великої Британії в Україні пані Джудіт Гоф

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні пан Джеффрі Р. Пайєтт

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що міністр Абромавичус вирішив подати у відставку через конфлікт із Кононенком.

«Ми навчилися справлятися з опором старої системи, але виявилося, що деякі з нових «доброзичливців» гірші за старих. У мене і моєї команди немає бажання бути ширмою для відвертої корупції, або підконтрольними маріонетками для тих, хто хоче в стилі старої влади встановити контроль за державними грошима. Я не хочу їздити в Давос, зустрічатися з іноземними інвесторами і партнерами і розповідати їм про наші успіхи, тоді як за моєю спиною вирішуються якісь питання в інтересах окремих людей, - сказав міністр. - Ці окремі люди мають імена. І одне ім'я я все-таки хочу назвати. Це Ігор Кононенко. Як представник політичної сили, яка висунула мене на посаду міністра, останнім часом він зробив дуже багато для того, щоб заблокувати мою роботу і роботу моєї команди. Спочатку підконтрольні Кононенку депутати від «БПП» розробили постанову про мою відставку і подали її через фракцію «Відродження» Верховної Ради. Через кілька місяців вона зібрала аж 18 голосів».

Абромавичус повідомив, що Кононенко активно лобіював своїх людей на посаду гендиректора держхолдингу «Укртрансхімаміак», підконтрольні йому люди лобіювали призначення в держкомпанії «Держзовнішінформ», на підприємствах порошкової металургії, в Національному агентстві з акредитації України.

«Кульмінацією цього кадрового свавілля і прагнення повністю підпорядкувати собі потоки стало бажання мати «власного» заступника міністра в Мінекономіки, який відповідав би за «Нафтогаз» та інші державні підприємства. Кандидат просто приніс повний пакет документів для призначення і заявив: «Я хочу стати вашим заступником. Я в команді Кононенка, і мою кандидатуру вже погодили нагорі». Після цього мені надійшов дзвінок з АПУ (Адміністрації президента України - УНІАН) з настійливою рекомендацією взяти цю людину, а також ще одного - на посаду заступника з оборони. На що я відповів: «Я частиною цього дерибану не буду», і попросив, щоб мене звільнили. Зрештою, Кононенко заявив, що хоче заслухати мій звіт на фракції і розглянути питання про мою відставку. Я вирішив, що полегшу завдання Кононенку і його команді і подам заяву про відставку», - сказав міністр.