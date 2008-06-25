Єдиний Центр радить відійти від оптових голосувань

Партія «Єдиний Центр» підтримує пошуки компромісного рішення, яке розблокує роботу Верховної Ради, і закликає народних депутатів проголосувати за закон про основи внутрішньої і зовнішньої політики до 2010 року, запропонований головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Єдиного Центру», за словами лідера партії, народного депутата Ігоря КРІЛЯ, «даний законопроект має бути підтриманий усіма здоровими парламентськими силами та проголосований конституційною більшістю голосів. Лише за таких умов суспільство отримає сигнал про те, що політики здатні об’єднуватися навколо стратегічних пріоритетів розвитку країни».

На його переконання, закон про основи внутрішньої і зовнішньої політики до 2010 року має бути прийнятий до парламентських канікул, щоб створити платформу для подальшої конструктивної роботу ВРУ.

«Водночас ми вважаємо, що не можна поєднувати в один пакет питання стратегії розвитку держави і тактичні документи – такі як Програма дій уряду або запровадження імперативного мандату», – зауважив лідер «Єдиного Центру».

І.КРІЛЬ переконаний, що потрібно вже відійти від практики пакетних голосувань, «адже часто-густо через такі «оптові» голосування протягуються кон’юнктурні законопроекти, положення яких потім скасовує Конституційний Суд».