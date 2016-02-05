Зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" відбудеться 13 лютого в Мюнхені – джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в МЗС України.

"Зустріч (глав МЗС "нормандської четвірки" - УНІАН) відбудеться 13 лютого на полях Мюнхенської конференції з безпеки", - заявив співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, 1 лютого президент України Петро Порошенко та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонної розмови домовились, що наступна зустріч у «нормандському форматі» на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у Парижі.

29 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що на зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" вимагатиме дотримання режиму тиші на Донбасі.