Зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" відбудеться 13 лютого в Мюнхені – джерело

12:27, 05 лютого 2016
Політика
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Зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" відбудеться 13 лютого в Мюнхені на полях конференції з безпеки.

REUTERS

Про це УНІАН повідомило джерело в МЗС України.

"Зустріч (глав МЗС "нормандської четвірки" - УНІАН) відбудеться 13 лютого на полях Мюнхенської конференції з безпеки", - заявив співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, 1 лютого президент України Петро Порошенко та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонної розмови домовились, що наступна зустріч у «нормандському форматі» на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у Парижі.

29 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що на зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" вимагатиме дотримання режиму тиші на Донбасі.

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