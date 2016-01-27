Зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки" намічена на другий тиждень лютого - Клімкін
15:16, 27 січня 2016Політика
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Зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" планується на другий тиждень лютого у Парижі.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив після засідання уряду міністр закордонних справ Павло Клімкін.
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"Ми плануємо це на початок лютого. Дату я поки що остаточно сказати не можу. Скоріш за все, це буде другий тиждень. І я дуже сподіваюся, що французька сторона нас запросить", - сказав міністр, відповідаючи на запитання журналістів.
За словами Павла Клімкіна, дату, місце і порядок денний зустрічі планується визначити наступного тижня.
На уточнююче запитання, чи буде це Париж, Павло Клімкін відповів: "Ми поки що плануємо це у Парижі, але це залежить від подальших дискусій".
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