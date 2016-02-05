Матіос запевняє, що екс-командувач ВМС Березовський буде затриманий і арештований за держзраду

Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. "Справа розслідується. Оголошено про підозру. Надано дозвіл на арешт. І він точно буде затриманий", - сказав Матіос.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 року тодішній в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив контр-адмірала Березовського командувачем ВМС України.

Cлідством встановлено, що Березовський 2 березня 2014 року, перебуваючи у Сімферополі та Севастополі, порушив військову присягу і відмовився виконувати накази та розпорядження законних органів влади України, у тому числі міністра оборони України Ігора Тенюха.

Того ж дня Березовський видав підпорядкованим йому військовим частинам та установам ВМС України наказ, який суперечить вимогам чинного законодавства. Зокрема в цьому протиправному акті містилась вимога до військовослужбовців здати зброю на склади, а військову техніку повернути до місць зберігання. У такий спосіб Березовський надав Росії допомогу у здійсненні окупації Криму.

Головне управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генпрокуратури України підготувало повідомлення про підозру Березовському за ч. 1 ст. 111 (державна зрада, що карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України, після чого Печерський райсуд Києва виніс ухвалу про його затримання і доставлення в суд для вирішення питання про арешт.

21 квітня 2014 року президент РФ Володимир Путін призначив Березовського заступником командувача Чорноморського флоту РФ.