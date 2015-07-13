Керівника української сторони СЦКК генерала Тарана підозрюють у державній зраді - РНБО

12:32, 13 липня 2015
Політика
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Генерал-майор Андрій Таран звільнений з посади керівника української сторони Спільного центру координації і контролю (СЦКК) у зоні проведення антитерористичної операції у зв’язку з підозрою в державній зраді.

Андрій Таран / Новое время

Про це повідомляє офіційний аккаунт РНБО в Twitter.

«Генерал Таран звільнений з посади керівника української сторони СЦКК. Йому оголошена підозра по статті 111 КК України (державна зрада)», - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ПРОДОВЖЕННЯ: Акаунт РНБО у Twitter зламали - повідомлення про держзраду Тарана виявилося фейком

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