Керівника української сторони СЦКК генерала Тарана підозрюють у державній зраді - РНБО

Про це повідомляє офіційний аккаунт РНБО в Twitter.

Генерал Таран звільнений з посади керівника української сторони СЦКК. Йому оголошена підозра по статті 111 КК України (Державна зрада). — РНБО України (@rnbo_gov_ua) July 13, 2015

«Генерал Таран звільнений з посади керівника української сторони СЦКК. Йому оголошена підозра по статті 111 КК України (державна зрада)», - йдеться в повідомленні.

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