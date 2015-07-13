Керівника української сторони СЦКК генерала Тарана підозрюють у державній зраді - РНБО
12:32, 13 липня 2015Політика
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Генерал-майор Андрій Таран звільнений з посади керівника української сторони Спільного центру координації і контролю (СЦКК) у зоні проведення антитерористичної операції у зв’язку з підозрою в державній зраді.
Андрій Таран / Новое время
Про це повідомляє офіційний аккаунт РНБО в Twitter.
Генерал Таран звільнений з посади керівника української сторони СЦКК. Йому оголошена підозра по статті 111 КК України (Державна зрада).
— РНБО України (@rnbo_gov_ua) July 13, 2015
«Генерал Таран звільнений з посади керівника української сторони СЦКК. Йому оголошена підозра по статті 111 КК України (державна зрада)», - йдеться в повідомленні.
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