У новому бюджеті Тимошенко обійдеться без грошей від приватизації?

Кабінет міністрів готує зміни до державного бюджету України цього року, згідно з якими в документі не буде враховано кошти, одержані від приватизації.

Про це УНІАН повідомило джерело в КМУ.

Він пояснив це тим, що немає жодних гарантій того, що кошти від приватизації надійдуть.

«Ви ж бачите, що відбувається з програмою приватизації (вона не приймається – УНІАН), тому немає жодних гарантій, що ми зможемо одержати якісь кошти від приватизації», - сказало джерело.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Кабінет міністрів прийняв за основу концепцію змін до державного бюджету на 2008 рік.

2 липня під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться нарада з питань макроекономічної стабільності, в якій візьмуть участь прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, представники економічного блоку уряду і голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ.