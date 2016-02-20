Президент на зустрічі з сім'ями Героїв Небесної Сотні: "Ніхто не уникне відповідальності"
Порошенко заявив про невідворотність покарання за злочини проти Майдану.
Президент України Петро Порошенко заявив про незворотність покарання за злочини проти Майдану.
Про це він заявив на зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Президент зазначив, що за його поданням Верховна Рада має прийняти спеціальний закон про заочне правосуддя. Нині його можна розпочати лише проти осіб, які оголошені в міжнародний розшук Інтерполом.
«Це не може бути запобіжником того, щоб злочинці ховалися в Росії. Навіть якщо Інтерпол не оголосив Якименка, Захарченка, ми розпочинаємо процедуру суду, докази зібрані, і обвинувачувальний вирок має бути прийнято, бо не лише командири «Беркуту», командири внутрішніх військ, міліції мають нести за це відповідальність, але і той злочинець, хто організував та видав наказ про видачу зброї», - цитує Порошенка його прес-служба.
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Президент також додав, що під його особливою увагою є покарання суддів, які «виносили незаконні вироки проти автомайданівців, сприяли катуванню Героїв, які затримувались міліцією».
«Ніхто не уникне відповідальності. І це робиться не з почуття помсти, а ми це робимо для того, щоб ніколи більше в Україні проти власного народу силовики не підняли зброю, щоб це було потужним щепленням, що Україна назавжди залишилася демократичною державою», — наголосив глава держави.