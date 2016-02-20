Президент на зустрічі з сім'ями Героїв Небесної Сотні: "Ніхто не уникне відповідальності"

Президент України Петро Порошенко заявив про незворотність покарання за злочини проти Майдану.

Про це він заявив на зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Президент зазначив, що за його поданням Верховна Рада має прийняти спеціальний закон про заочне правосуддя. Нині його можна розпочати лише проти осіб, які оголошені в міжнародний розшук Інтерполом.

«Це не може бути запобіжником того, щоб злочинці ховалися в Росії. Навіть якщо Інтерпол не оголосив Якименка, Захарченка, ми розпочинаємо процедуру суду, докази зібрані, і обвинувачувальний вирок має бути прийнято, бо не лише командири «Беркуту», командири внутрішніх військ, міліції мають нести за це відповідальність, але і той злочинець, хто організував та видав наказ про видачу зброї», - цитує Порошенка його прес-служба.

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Президент також додав, що під його особливою увагою є покарання суддів, які «виносили незаконні вироки проти автомайданівців, сприяли катуванню Героїв, які затримувались міліцією».

«Ніхто не уникне відповідальності. І це робиться не з почуття помсти, а ми це робимо для того, щоб ніколи більше в Україні проти власного народу силовики не підняли зброю, щоб це було потужним щепленням, що Україна назавжди залишилася демократичною державою», — наголосив глава держави.