Друга річниця розстрілів на Майдані: українці вшановують Героїв Небесної Сотні

В Україні в суботу, 20 лютого, відзначають День Героїв Небесної Сотні — це день вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Щорічне вшанування 20 лютого Дня Героїв Небесної Сотні прописано в указі президента України Петра Порошенка № 69/2015 від 11 лютого «Про увічнення подвигу учасників Революції гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні».

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю в центрі Києва почали вшановувати пам'ять загиблих у найкривавіші дні Майдану героїв Небесної сотні.

В суботу, 20 лютого, в центрі Києва перекриють ряд вулиць і площ, на яких відбудуться пам'ятні заходи до річниці розстрілів на Майдані.

З 6 ранку закритий вестибюль станції метро "Хрещатик" з боку Інститутської вулиці.