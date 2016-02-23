Яценюк очікує пропозицій від Ради та президента щодо керівника ДБР

«Очікую, коли Парламент і Президент направить до Уряду пропозиції щодо кадрової комісії по призначенню директора Державного бюро розслідувань. Уряд готовий до формування Державного бюро розслідувань як нового органу, який буде по честі, по справедливості та по закону розслідувати злочини», - наголосив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на церемонії запуску груп швидкого реагування патрульної поліції в Харкові у вівторок, 23 лютого.

Глава Уряду підкреслив, що для того, аби збудувати нову правоохоронну систему країни, необхідна робота Державного бюро розслідувань. Арсеній Яценюк нагадав, що Уряд України звернувся до Парламенту і Президента подати своїх кандидатів для комісії, яка призначить керівника ДБР. Проте, наголосив він, поки кандидатів для конкурсної комісії не надійшло.

«Це означає, що іде зволікання зі створенням нового, незалежного, не пострадянського, а проєвропейського Державного бюро розслідувань, який є другим елементом в ланцюжку створення нової чесної правоохоронної системи, де мета – упередження злочину і притягнення до кримінальної відповідальності за відповідний скоєний злочин проти прав і свобод людини і громадянина», - наголосив Арсеній Яценюк.

«Очікую, коли Парламент і Президент направить до Уряду пропозиції щодо кадрової комісії по призначенню директора Державного бюро розслідувань. І Уряд готовий до формування Державного бюро розслідувань як нового органу, який буде по честі, по справедливості та по закону розслідувати всі злочини», - підкреслив він.

Глава Уряду також наголосив на необхідності оновлення судової системи: «Робота поліції повинна мати результати як через неупереджене і об'єктивне розслідування, так і через судові вироки».

«Ми зробили перший крок у формуванні судової системи, яка підлягає оновленню – новими правилами і процедурами та новим суддівським корпусом», - підкреслив він, наголосивши на необхідності ухвалення Парламентом відповідних змін до Конституції, нових законів про статус суддів і судоустрій: «Для того щоб судді захищали чесних поліцейських, чесних громадян і щоб захищали право і законність в нашій країні».