У Києві відбудеться акція пам'яті Нємцова

Про це йдеться в повідомленні спільноти "Євромайдан SOS" у Facebook.

"Ми протестуємо проти політичних переслідувань в Росії, вшановуємо пам'ять Бориса Нємцова, сумуємо разом з рідними і близькими, висловлюємо підтримку російським політв'язням і солідарність з тими, хто піддається переслідуванням, але продовжує боротися", - сказано в ньому.

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Проведення акції на Майдані планується з 17:00 до 19:00.

Зазначається, що в ній візьмуть участь російські та українські політики, правозахисники, громадські активісти.

До цього в рамках дня пам'яті Нємцова о 15:00 відбудеться пікет біля посольства Росії (Повітрофлотський проспект, 27).

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Нємцов, колишній губернатор Нижегородської області та віце-прем'єр РФ, а в останні роки лідер опозиційного руху "Солідарність" і партії ПАРНАС, депутат Ярославської обласної думи, був застрелений на мосту біля московського Кремля в ніч з 27 на 28 лютого 2015 року.

В останні місяці життя політик займався збором інформації про російську військову агресію на сході України, боровся з пропагандою Кремля, виступав проти анексії Росією Криму та агресивної політики РФ стосовно України, підтримував незалежність і територіальну цілісність України.

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