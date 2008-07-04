Внаслідок вибуху у Мінську поранено двох громадян України

Внаслідок вибуху у Мінську отримали поранення двоє громадян України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС з посиланням на інформацію Посольства України в Республіці Білорусь.

Обом громадянам України була надана медична допомога. Стан здоров’я задовільний.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Республіці Білорусь та Департаменті консульської служби МЗС України.

На концерті у Мінську, під час якого учора пролунав вибух, був присутній Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО.

Про це повідомили сьогодні повідомило AFP з посиланням на голову прес-служби Президента Білорусі Павла ЛЕГКОГО.

“Президент перебував дуже близько від того місця, де спрацював вибуховий пристрій. Вже за декілька хвилин після теракту він був в епіцентрі вибуху і безпосередньо турбувався про надання необхідної допомоги постраждалим”, - сказав речник глави білоруської держави.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на п’ятницю у Мінську на святковому концерті з нагоди Дня незалежності Білорусі пролунав вибух, внаслідок якого було поранено близько 50 осіб.