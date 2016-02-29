Великобританія в ООН: санкції будуть діяти, поки РФ не відведе свої війська і зброю з Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив посол Великої Британії в ООН Метью Рікрофт сьогодні на засіданні Радбезу ООН.

«Нам необхідно зараз стійке припинення вогню (на Донбасі - УНІАН)», - заявив він. За його словами, Російська Федерація має продемонструвати політичну волю для відновлення суверенітету України і виконати свої міжнародні зобов'язання.

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«Росія має відвести свою зброю і військовослужбовців, а також вплинути на сепаратистів для того, щоб припинити цю кризу і припинити подальші жертви серед населення - це оптимальний спосіб розвіяти страждання і страхи у Східній Україні й дозволити українському уряду зосередитися на управлінні та реформах, які так необхідні країні», - сказав посол.

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«До тих пір, поки цього не буде зроблено, ми будемо працювати з партнерами в ЄС для продовження санкцій. Росія має виявити чітку готовність діяти відповідно до принципів, які визначають роботу ОБСЄ, Ради Європи та інших міжнародних організацій», - відзначив Рікрофт.