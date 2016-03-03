Розвідка США розкрила частину "великого плану" Росії щодо отримання поступок у конфлікті з Україною

Про це заявив глава розвідувального управління Пентагону генерал-лейтенант Вінсент Стюарт, передає ZN.UA з посиланням на видання Defense News.

Генерал Стюарт додав, що РФ використовує раптові військові навчання з метою залякати Європу і навмисно змити кордони між навчанням та підготовкою до дій на території інших держав.

"Недавні раптові навчання були реалістичними і загрозливими, вони показали рівень складності, який я не бачив протягом близько 20-ти років", - сказав Стюарт.

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За його словами, в майбутньому російські війська будуть мати меншу чисельність, але будуть більш підготовлені до дій на периферії РФ.

Однак, як зауважив генерал, програма переозброєння Росії буде ускладнена корупцією, спадом промислового виробництва, західними санкціями і поганим станом економіки.

Нагадаємо, раніше в МЗС заявили, що дії Російської Федерації навколо Алеппо в лютому 2016 року практично ідентична до тактики, яка була застосована Росією в лютому 2015 року у м.Дебальцеве.