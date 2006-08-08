Соціалісти пропонують бютівцю покаятися

Фракція Соціалістичної партії України рекомендує депутатові Олегу ЛЯШКУ, “який допустив дискредитацію парламенту своїми безвідповідальними заявами, вибачитись перед людьми, яких він образив”.

Про це йдеться в заяві СПУ, переданій УНІАН прес-службою фракції.

У документі зазначається, “СПУ звертає увагу, що чергова інформаційна провокація проти соціалістів з боку представників Блоку Юлії Тимошенко викрита завдяки відвертості самого ж БЮТ”. При цьому представники СПУ нагадують, “що опозиція в демократичній державі передбачає конструктивну критику, а не безпардонне хамство”.

“Депутат БЮТ О.ЛЯШКО з парламентської трибуни озвучив обвинувачення в підкупі керівництва СПУ, пославшись на надійні джерела в українських спецслужбах і якісь аудіозаписи, що він передав у Генеральну прокуратуру, - йдеться далі в заяві. - Зрозуміло, брехливий і бездарний наклеп ЛЯШКА, який прикривається депутатською недоторканністю, дуже швидко був розкритий. В інтерв`ю журналістам лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО була змушена визнати, що ніяких фактів ЛЯШКО не мав, а його заява була повністю безвідповідальною, і базувалася лише на невідомих роздруківках з якогось анонімного Інтернет-сайту”.

“Генеральна прокуратура України також підтвердила, що слова Ляшка про докази – блеф, і ніяких записів ЛЯШКО так і не показав”, - наголошує СПУ і висловлює жаль, що “політика БЮТ у Верховній Раді будується на оголошенні пустопорожнього компромату, який посоромиться передрукувати будь-яке поважаюче себе видання”. “Сумно, - зазначає в контексті СПУ, - що джерелом для аналізу політичної ситуації в Україні для БЮТу є Інтернет-сайти з категорії «розваги для дорослих», де також показують порнографічні фільми нібито за участю лідерів БЮТ, і викладені гори низькопробного наклепу про Україну й українську політику”.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня депутат з фракції БЮТ О.ЛЯШКО заявив, що передав до Генпрокуратури записи телефонних розмов, які підтверджують факт підкупу голови Верховної Ради України і лідера СПУ Олександра МОРОЗА членом Партії регіонів Андрієм КЛЮЄВИМ.

Депутат від БЮТ розповів, що одержав від “співробітника вітчизняних спецслужб” плівку із записом фрагментів двох телефонних розмов А.КЛЮЄВА. Перший фрагмент - розмова А.КЛЮЄВА з одним із лідерів СПУ М.РУДЬКОВСЬКИМ, другий – з невідомим, який, за словами О.ЛЯШКА, проживає в Москві, і до якого А.КЛЮЄВ звертався на ім`я «Рубен». Саме в розмові з цим невідомим, на запитання, як справи, А.КЛЮЄВ відповів, що тепер уже добре, оскільки “за 300 млн. доларів купив О.МОРОЗА”.

У свою чергу, А.КЛЮЄВ відкинув звинувачення депутатів-“бютівців” у підкупі О.МОРОЗА, і не виключив звернення до суду.

31 липня Верховна Рада затвердила персональний склад Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування звинувачень в підкупі народних депутатів.

5 серпня в інтерв’ю радіо “Свобода” Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що “ті записи, які оприлюднив ЛЯШКО, він їх взяв з Інтернету, із сайту, де завжди розташовують матеріали, якими володіючи спецслужби, це правда. Але це був Інтернет-сайт, він взяв його, фактично, у відкритій пресі”. Вона також додала: “Але на всяк випадок ми перевірили, як з 1 по 25 липня взагалі переводилися кошти в готівку в Україні. Маю на увазі, де вони перетворювалися в долари, де їх знімали з рахунків саме готівкою. Ми поклали Президенту на стіл повну довідку, де конвертувалися гроші, як вони знімалися, в яких обсягах... І дивним чином все, що пройшло через донецькі філіали банків і конвертаційних центрів, співпадає з сумою, яку назвав ЛЯШКО”.