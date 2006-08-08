Соціалісти пропонують бютівцю покаятися
СПУ називає заяви Ляшка "безпардонним хамством"
Фракція Соціалістичної партії України рекомендує депутатові Олегу ЛЯШКУ, “який допустив дискредитацію парламенту своїми безвідповідальними заявами, вибачитись перед людьми, яких він образив”.
Про це йдеться в заяві СПУ, переданій УНІАН прес-службою фракції.
У документі зазначається, “СПУ звертає увагу, що чергова інформаційна провокація проти соціалістів з боку представників Блоку Юлії Тимошенко викрита завдяки відвертості самого ж БЮТ”. При цьому представники СПУ нагадують, “що опозиція в демократичній державі передбачає конструктивну критику, а не безпардонне хамство”.
“Депутат БЮТ О.ЛЯШКО з парламентської трибуни озвучив обвинувачення в підкупі керівництва СПУ, пославшись на надійні джерела в українських спецслужбах і якісь аудіозаписи, що він передав у Генеральну прокуратуру, - йдеться далі в заяві. - Зрозуміло, брехливий і бездарний наклеп ЛЯШКА, який прикривається депутатською недоторканністю, дуже швидко був розкритий. В інтерв`ю журналістам лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО була змушена визнати, що ніяких фактів ЛЯШКО не мав, а його заява була повністю безвідповідальною, і базувалася лише на невідомих роздруківках з якогось анонімного Інтернет-сайту”.
“Генеральна прокуратура України також підтвердила, що слова Ляшка про докази – блеф, і ніяких записів ЛЯШКО так і не показав”, - наголошує СПУ і висловлює жаль, що “політика БЮТ у Верховній Раді будується на оголошенні пустопорожнього компромату, який посоромиться передрукувати будь-яке поважаюче себе видання”. “Сумно, - зазначає в контексті СПУ, - що джерелом для аналізу політичної ситуації в Україні для БЮТу є Інтернет-сайти з категорії «розваги для дорослих», де також показують порнографічні фільми нібито за участю лідерів БЮТ, і викладені гори низькопробного наклепу про Україну й українську політику”.
Як повідомляв УНІАН, 24 липня депутат з фракції БЮТ О.ЛЯШКО заявив, що передав до Генпрокуратури записи телефонних розмов, які підтверджують факт підкупу голови Верховної Ради України і лідера СПУ Олександра МОРОЗА членом Партії регіонів Андрієм КЛЮЄВИМ.
Депутат від БЮТ розповів, що одержав від “співробітника вітчизняних спецслужб” плівку із записом фрагментів двох телефонних розмов А.КЛЮЄВА. Перший фрагмент - розмова А.КЛЮЄВА з одним із лідерів СПУ М.РУДЬКОВСЬКИМ, другий – з невідомим, який, за словами О.ЛЯШКА, проживає в Москві, і до якого А.КЛЮЄВ звертався на ім`я «Рубен». Саме в розмові з цим невідомим, на запитання, як справи, А.КЛЮЄВ відповів, що тепер уже добре, оскільки “за 300 млн. доларів купив О.МОРОЗА”.
У свою чергу, А.КЛЮЄВ відкинув звинувачення депутатів-“бютівців” у підкупі О.МОРОЗА, і не виключив звернення до суду.
31 липня Верховна Рада затвердила персональний склад Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування звинувачень в підкупі народних депутатів.
5 серпня в інтерв’ю радіо “Свобода” Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що “ті записи, які оприлюднив ЛЯШКО, він їх взяв з Інтернету, із сайту, де завжди розташовують матеріали, якими володіючи спецслужби, це правда. Але це був Інтернет-сайт, він взяв його, фактично, у відкритій пресі”. Вона також додала: “Але на всяк випадок ми перевірили, як з 1 по 25 липня взагалі переводилися кошти в готівку в Україні. Маю на увазі, де вони перетворювалися в долари, де їх знімали з рахунків саме готівкою. Ми поклали Президенту на стіл повну довідку, де конвертувалися гроші, як вони знімалися, в яких обсягах... І дивним чином все, що пройшло через донецькі філіали банків і конвертаційних центрів, співпадає з сумою, яку назвав ЛЯШКО”.