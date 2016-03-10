Москва заявляє, що підтримка Савченко європейськими політиками несе "загрозу правосуддю РФ"

Таку думку в ефірі телеканалу "РБК" висловила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє ТАСС.

"Мені здається, ось ця кампанія, яка зараз розгорнута, заяви віце-президентів інших країн, міністрів іноземних справ США, Великобританії, Німеччини, Франції та багатьох інших країн з закликами негайно звільнити (Савченко), інакше - зокрема, пропозиція про санкційні списки - мені здається, це дуже велика загроза формуванню і нашій судовій системі, що формується", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Її захист відкидає обвинувачення, заявляючи, що на момент загибелі російських журналістів Савченко вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії. Однак російський суд не взяв до уваги докази невинності Савченко.

9 березня російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Льотчиця заявила, що продовжуватиме сухе голодування, розпочате 4 березня на знак протесту проти затягування з оголошенням вироку.

Разом з тим стан здоров'я Савченко різко погіршився.

По всьому світу проходять акції біля російських посольств і консульств з вимогою звільнити Савченко.