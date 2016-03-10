Нардепи передали листи до жінок-політиків усього світу з проханням допомогти звільнити Савченко

Про це розповіла перший заступник голови Комітету у закордонних справах, народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенко» Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі телеканалу «Рада», інформаує прес-служба БПП.

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«Ми з колегами-депутатами Міжфракційного депутатського об'єднання «Рівні можливості» вчора передали до лідерів жінок-політиків усього світу листи-звернення з вимогою звільнення Надії Савченко шляхом міжнародного тиску на Російську Федерацію», — заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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За словами депутата, один з таких листів було передано пані Кондолізі Райс, яка є професором Стенфордського університету, має на своєму рівні повагу та політичну вагу в світі, щоб якомога активніше долучитися до звільнення Надії Савченко.

«Кондоліза Райс нам обіцяла і радила продовжувати тиск на Росію. Ми так і будемо робити. На жаль, інструментів у нас не так і багато, але всі, які тільки можуть бути в наявності, ми використовуємо для того, щоб чинити додатковий тиск на Росію», - зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона також зазначила, що Росія цинічно і нахабно бреше, що ми і країни Європи, Америка, Японія, Австралія та багато інших країн, чинимо тиск на них і втручаємося в роботу суду.

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«Незважаючи на звинувачення з боку Росії, ми прекрасно розуміємо, що одного слова Путіна було б достатньо, щоб Надія Савченко повернулася додому, і всі ці безглузді звинувачення з неї були зняті», - резюмувала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв УНІАН, Мін'юст звернувся до РФ із запитом про передачу Україні Сенцова, Солошенка, Кольченка, Афанасьєва.