Перезавантажити судову систему України можна максимум за 2 роки - Мін'юст

Про це в ефірі 5 каналу заявив міністр юстиції України Павло Петренко.

"Ми зараз активно напрацьовуємо пакет законів, щоб реально запустилося перезавантаження судової системи. Модель, яку я бачу і яку підтримали колеги в українському уряді, дуже проста. Ми повинні спростити систему судів, вона зараз у нас найскладніша в Європі", - зазначив він.

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За словами міністра юстиції, нова суддівська система матиме три рівні, а перезавантажити її можна буде максимум за 2 роки.

"Нова структура судів проста - три рівні. Ми ліквідовуємо господарські суди, адміністративні суди, щоб людина знала, що вона йде в один суд і там отримає рішення по будь-якому своєму питанню. В цю нову структуру набираються судді. Питання часу. Я думаю, щоб бути не популістом, перезавантаження, якщо ми почнемо з Верховного суду і спустимося вниз, за 18 місяців, максимум за два роки можна перезавантажити всю систему", - наголосив міністр юстиції.

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Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що у Венеціанській комісії підтвердили можливість поетапної заміни всієї судової системи України. Він зазначив, що уряд пропонує «набирати суддів за тим же принципом, як і набиралась нова українська поліція», на відкритому конкурсі.