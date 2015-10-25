Венеціанська комісія підтвердила можливість заміни всієї судової системи України - Яценюк

Про це сказав Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у «10 хвилинах», повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України.

Урядова реформа судової системи передбачає повну заміну суддівського корпусу, відкритий конкурс на посади за принципом набору до нової поліції, триланкову судову систему, усунення будь-якого політичного впливу при доборі суддів і притягненні їх до відповідальності, - наголосив Яценюк.

Глава уряду додав, що міністр юстиції України Павло Петренко взяв участь у засіданні Венеціанської комісії, що розглядала проект судової реформи в Україні.

Перший і базовий принцип судової реформи, яку пропонує уряд, – «уся суддівська система і весь суддівський корпус повинен пройти перезавантаження». Уряд пропонує «набирати суддів за тим же принципом, як і набиралась нова українська поліція», на відкритому конкурсі.

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Потенціал для заміни загалом 9 тисяч суддів, які працюють наразі в Україні, є, адже щороку вітчизняні виші випускають 12 тисяч юристів. Також, за словами Прем’єра, в Україні - 40 тисяч адвокатів.

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Глава уряду наголосив, що основний елемент судової реформи – це «усунення будь-якого політичного впливу при доборі суддів і при притягненні суддів до відповідальності» і закликав до якнайшвидшого ухвалення нового закону про судоустрій та внесення змін до Конституції України.